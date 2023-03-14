Более 500 тонн гуманитарного груза отправил фонд «Чистое Сердце» пострадавшим от землетрясения в Турции

Гуманитарный груз состоит из жизненно необходимых продуктов питания, одежды и обуви для взрослых и детей, предметов личной гигиены, детского питания, медикаментов, электронагревательных, осветительных и бытовых приборов и многого другого.

Многотоннажные фуры были укомплектованы через несколько дней после новости о землетрясении в пунктах фонда «Чистое Сердце», развёрнутых в Махачкале, Кизляре, Дербенте и Хасавюрте.

Неравнодушные и отзывчивые люди, меценаты и благотворители со всего Дагестана и других регионов России приняли активное участие в сборе необходимой помощи для пострадавших.