Более 500 детей погибших сотрудников МВД приняли участие в памятных мероприятиях в Махачкале

Во вторник, 8 ноября, Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов РФ, которые прошли в Махачкале.

В парке Ленинского Комсомола участники возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Далее они сформировали колонну с портретами погибших и прошли до Мемориала Памяти сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга у здания МВД по РД.

Здесь они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу.

Завершились мероприятия акцией в поддержку Российской Армии. Дети и участники акции с шарами выстроились в живые буквы «ZV» в поддержку Российской Армии.

После прозвучавшего Гимна Российской Федерации в небо было выпущено порядка 800 шаров в цветах российского триколора.

Напомним, что памятная дата установлена приказом МВД России от 17 марта 2017 года № 135.