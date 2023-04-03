Более 50 студентов прошли интерактивное тестирование по профилактике вредных привычек и укреплению иммунитета

Акцию под лозунгом «Быть здоровым — модно!» провели в конце минувшей недели в Институте экологии и устойчивого развития ДГУ. Участниками ее стали студенты второго курса вуза. Цель мероприятия — напомнить молодежи о вреде пагубных пристрастий к табаку и психоактивным веществам.

В рамках Недели профилактики вредных привычек, объявленной Минздравом России, специалистами Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с руководством ДГУ.

Заведующая отделением организации медицинской профилактики РЦОЗМП Гюльнара Раджабова наглядно продемонстрировала учащимся вредное действие табака и алкоголя на организм, рассказала о мерах укрепления иммунитета. И. о. директора Центра здоровья при ДГУ Джумай Адуева остановилась на возможностях профилактики для молодых людей.

Активное участие в мероприятии приняли и сами студенты, выступившие с докладами на темы пагубного влияния табакокурения и действия психоактивных веществ, а также о мерах предупреждения заражения ОРВИ.

В заключение студенты прошли интерактивное тестирование, связанное с темой мероприятия.