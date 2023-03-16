Более 50 человек трудятся в цеху по производству стеклянных шаров в ДагОгнях

Премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил цех по производству стеклянных шаров ООО «Каспий Гласс», размещенном на ТОСЭР «Дагестанские Огни».

Предприятие введено в эксплуатацию в сентябре 2022 году. Здесь эксплуатируются стекловаренная печь мощностью 7 тонн в сутки.

Производительность предприятия — 2,4 тыс. тонн в год.

Задача предприятия — обеспечить 100 % сырьевой независимостью от импортных поставок существующие и планируемые производственные мощности по выпуску стекловолокна на территории Республики Дагестан и открыть возможность поставок дефицитной продукции российским производителям стекловолокна.