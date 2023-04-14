Более 400 претендентов из Дагестана подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Это флагманский проект Администрации Президента РФ «Россия — страна возможностей», который проводится уже пятый сезон.

С момента открытия регистрации было получено более 40 000 заявок из всех регионов и 61 области России. Из общего числа заявок 4% поступило от жителей Северо-Кавказского федерального округа. Дагестан является лидером в Северо-Кавказском федеральном округе.

По словам Алексея Комиссарова, генерального секретаря АНО «Россия — страна возможностей», более 65% участников конкурса — опытные менеджеры в возрасте 36-50 лет, еще 20% — в возрасте 31-35 лет. 10% — молодежь до 30 лет и 51 год и старше — 5%.

Однако наибольшее количество заявок поступает от руководителей промышленных предприятий. В этом сезоне добавлен новый региональный этап, в рамках которого конкурсантам предлагается сформировать команды в каждом из 89 регионов России для решения актуальной для их региона проблемы.

Заявки на участие в 5-м выпуске конкурса «Лидеры России» можно подать на сайте до 14 мая.

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