Более 40 выплат и пособий проиндексируют с 1 февраля текущего года

Индексация пройдет по уровню фактической инфляции — на 11,9%.

Так, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и многие другие меры соцподдержки.

К примеру, материнский капитал увеличится и составит: на первого ребенка — почти 587 тыс. рублей (на 62,5 тыс. больше, чем в 2022 году); на второго ребенка — почти 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).