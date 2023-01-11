Более 40 млрд рублей направлено на социальную поддержку дагестанцев в 2022 году

Отмечая положительные итоги работы Минтруда Дагестана, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что вся деятельность Министерства нацелена на социальную поддержку граждан и здесь круг вопросов достаточно широк.

«Вы предоставляете различные социальные выплаты и пособия, начиная с рождения ребенка, и сопровождаете его во всех трудных жизненных ситуациях, оказывая государственные социальные услуги.

Средства, направленные на эти цели, а это более 40 млрд рублей, безусловно, сказались на повышении уровня доходов малоимущих семей, и, соответственно, – снижении уровня бедности», — сказал Абдулмуслимов.