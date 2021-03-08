Более 40 лет учит детей

Ежегодно в канун 8 марта чествуются представительницы организаций, которые продемонстрировали в своей работе профессионализм и ответственность. Этот год не стал исключением.

В рамках праздничного концерта в честь Международного женского дня на сцену ЦТКНР села Тпиг были приглашены женщины, чей многолетний труд является примером ответственного отношения к своей работе.

Благодарность от руководителя муниципалитета в числе других в этот день получила Габибуллаева Асият Джамалудиновна. Ее трудовой стаж более сорока лет. С 1980 года Асият Джамалудиновна руководила Домом пионеров и школьников в селе Тпиг Агульского района. Помимо этого долгое время преподавала историю не только в районе, но и за пределами республики.

По словам Асият Джамалудиновны, образование позволяет каждому человеку определять свое развитие и становление. Именно склонность к самообразованию и самовоспитанию – путь развития, благодаря которому интеллектуальное и морально-нравственное становление личности будет проходить с опорой на классику и другие культурно-исторические достижения человечества.

Весь этот багаж нам дарят книги. Как историк Асият Джамалудиновна подчеркивает, что нужно знать историю родного района, республики, страны по многим причинам. Главная из них – это стремление избежать ошибок в будущем, опираясь на прошлый опыт человечества.

Также историческая осведомленность способствует воспитанию подрастающего поколения на пласте национальной идентификации. Это означает, что наши дети должны знать язык, адаты, фольклор агульцев в целях аккумуляции и дальнейшей передачи этих знаний. Все это необходимо для того, чтобы наша культура жила.

Это ли не самая главная задача представителей коренных народов в период глобализации.

Габибуллаева Асият Джамалудиновна отмечает: «Нам посчастливилось родиться и жить в прекрасном крае. Крае гор и долин. Все в Агуле прекрасно. Наши предки жили в гармонии с самими собой и с окружающим миром. Потомкам они передали нетленные адаты, опора на которые позволяет сохранить силу духа в самым непростых ситуациях. Однако главное назидание – это гуманность, именно отношение друг другу с уважением и добропорядочностью – главный завет и современным и будущим поколениям».

Этот посыл педагог использует в своей работе. Ее ученики с благодарностью вспоминают ее уроки, что является самым важным в работе каждого учителя.

Алена Магомедова