Более 4 тыс. человек, находящихся под риском увольнения, трудоустроят по республиканской программе

При этом задача по повышению занятости населения должна быть на контроле у глав муниципальных образований.

Сергей Меликов заявил, что обеспечение занятости населения – общая для всех задача, а не одного профильного министерства. Ищущие смогут трудоустроиться в сельскохозяйственную и строительную отрасли.

Министр труда и социального развития республики Абдурахман Махмудов отметил, что по состоянию на 21 апреля 2022 г. в центры занятости населения подано 31,5 тыс. заявлений в электронном виде о постановке на учет в качестве безработного, что ниже аналогичного показателя прошлого года (на 6,3 тыс. заявлений), а численность зарегистрированных безработных граждан составила 28,0 тыс. чел. (против 72,5 тыс. чел. на 21 апреля 2021 г.), общая динамика высвобождения рабочей силы соответствует аналогичным показателям предыдущих лет.

Руководитель ведомства подчеркнул, что Минтрудом РД разработана государственная программа Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан», включающая мероприятия по временному трудоустройству 4 148 работников организаций, находящихся под риском увольнения, организации общественных работ для 2 488 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и др. Общие затраты на реализацию мероприятий программы составят 403,8 млн руб., в том числе за счет федерального бюджета — 399,8 млн руб.