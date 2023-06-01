Более 350 дагестанских детей возвращены из зон вооруженного конфликта на Ближнем Востоке за пять лет

Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана сообщила Уполномоченный при главе региона по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова.

«Более 350 детей возвращены из зон вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, эти дети проходят, отдельную, разработанную в республике универсальную модель комплексного сопровождения этих детей, она авторская», – рассказала Ежова.

Сейчас этапы профориентации прошли 80 детей старшей возрастной группы (от 12 лет), среди них 6 совершеннолетних, которые уже трудоустроены.

Полную запись эфира смотрите здесь.