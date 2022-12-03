Более 35 тысяч дагестанцев написали тест по истории Отечества

Вчера, 2 декабря, в преддверии дня Неизвестного солдата, в Республике Дагестан состоялась традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Отметим, что акцию проводит Молодежный парламент при Государственной Думе с 2015 года. Тест прошёл при поддержке Народного Собрания Республики Дагестан и Министерства образования и науки Республики Дагестан.

В Дагестане тест написали более 35 тысяч человек на более 800 площадках региона. Основной площадкой в Махачкале стал исторический парк «Россия – Моя история». В его стенах также тест написали депутаты Народного Собрания Дагестана, руководители министерств и ведомств, депутаты Махачкалинского городского собрания, представители Регионального исполкома «Единой России», члены Молодежного парламента при Народном Собрании РД и другие.

Участникам ответили на 40 вопросов, охватывающих различные события времен войны. Тест имел базовый и профильный уровень. Участники проверили свои знания не только очно на специальных площадках, но и онлайн — на сайте проекта.

С приветственным словом выступил Председатель Комитета Народного Собрания РД по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов. «Очень рад принять участие в данной акции, я с готовностью откликнулся на предложение Молодежного парламента. Спасибо вам, что проводите такое важное мероприятие ежегодно. Тема сегодняшнего тестирования очень близка, дорога каждому россиянину, потому что это история каждой семьи, это история наших прадедов, дедов, отцов, которые отстояли свободу и независимость страны в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Артур Исрапилов.

Также слова поддержки выразили министр по национальной политике и делам религи й РД Энрик Муслимов, первый заместитель Председателя Махачкалинского городского собрания Хиби Алиев.

«Спасибо каждому, кто принял участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». По всей республике у нас зарегистрировано более 800 площадок – это в среднем около 35 тысяч участников, приятно отметить такой рекорд участников теста, большая часть из которых – молодежь», — отметил Председатель Молодежного парламента при Народном Собрании РД Хочбар Баркаев, обращаясь к участникам мероприятия.