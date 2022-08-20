Более 30 детских садов отремонтируют в Дагестане в рамках нового регионального проекта

Республиканский проект по капитальному ремонту детских садов стартовал в Дагестане в апреле этого года. Проект инициирован и реализуется Министерством экономики и территориального развития Дагестана.

Цель проекта – улучшение технического состояния дошкольных образовательных организаций республики. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 300 млн рублей. Проект предполагает также софинансирование из местных бюджетов – не менее 5% от размера субсидии из республиканского бюджета.

Для участия в проекте в Минэкономразвития РД поступило 135 заявок от 42 муниципалитетов республики. На конкурсный отбор были допущены 119 из них. Проекты оценивались по балльной системе, в соответствии с установленными критериями.

Порядок проведения конкурсного отбора проекта утвержден постановлением Правительства РД от 8 апреля 2022 года № 81 «О реализации на территории Республики Дагестан проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на осуществление капитального ремонта дошкольных образовательных организаций».

По итогам заседания конкурсной комиссии победителями конкурсного отбора проекта стали 32 дошкольные образовательные организации в 23 муниципальных районах и городских округах республики.

«На сегодняшний день в Дагестане в капитальном ремонте нуждаются порядка 300 дошкольных учреждений. Для участия в проекте муниципалитеты должны были представить обоснованные заявки. Размер субсидии для каждого детского сада рассчитывался исходя из проектной мощности организации», — отметил врио министра экономики и территориального развития РД Адильхан Ахмедов.

Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета уже заключены. Соответствующие лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме. Ремонтные работы должны быть завершены до конца 2022 года.