Экономика

Более 3 тыс. заявок принято в Дагестане на газификацию

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3 762 заявки граждан подано на портал единого оператора газификации. Из них принято – 3117.

Уже заключено 2290 договоров на подключение. Коммуникации доведены до границ 763 участков.

В основном отклонение заявок происходит по причине неполного комплекта документов, дублирования заявок, несоответствия условиям догазификации.

Отмечая значимость реализуемого проекта для Дагестана, Сергей Меликов подчеркнул ответственность глав муниципальных образований за качественную работу в этом направлении на территории вверенных им городов и районов.

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