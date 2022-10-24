Более 3 тыс. заявок принято в Дагестане на газификацию

3 762 заявки граждан подано на портал единого оператора газификации. Из них принято – 3117.

Уже заключено 2290 договоров на подключение. Коммуникации доведены до границ 763 участков.‎

В основном отклонение заявок происходит по причине неполного комплекта документов, дублирования заявок, несоответствия условиям догазификации.

Отмечая значимость реализуемого проекта для Дагестана, Сергей Меликов подчеркнул ответственность глав муниципальных образований за качественную работу в этом направлении на территории вверенных им городов и районов.