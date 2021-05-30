Более 2500 избирателей Карабудахкентского района приняли участие в предварительном голосовании

По данным пресс-службы Карабудахкентского района, на 12:00 в предварительном голосовании партии «Единая Россия» приняло участие более 2500 избирателей, в числе которых был и глава муниципалитета Махмуд Амиралиев. Один из избирательных участков расположен в Доме культуры Карабудахкента. Также здесь рядом со зданием, где проходит голосование, была организована ярмарка, на которой представлены товары местных сельхозпроизводителей. Участники голосования бесплатно могли отведать мороженого и шашлыков. Член Совета по правам человека при Главе РД Али Мусаев оценил высокую явку на предварительное голосование.

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