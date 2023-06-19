Общество

Более 2000 заявлений принято от пострадавших из-за града с дождем в Буйнакске

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Обработано более 1200 звонков по телефону «горячей линии»; обследовано 750 домовладений; составлены акты по 33 многоквартирным домам.

Число межведомственных групп увеличено до 25. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.
Основные отключения электричества из-за непогоды в Дагестане отработаны, в районы с проявлениями стихии доставлено дополнительное оборудование.

На пике разгула стихии без света остались около 38 тысяч человек в 90 населенных пунктах. Сейчас без электроснабжения остаются порядка 2 тысяч жителей в 7-8 населенных пунктах. В целом, исходя из характера стихийных проявлений, отключения относительно не массовые. Мероприятия запланированы, «Россети» работают.

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