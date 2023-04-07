Более 200 тысяч учащихся дагестанских школ посетили около пятисот культурных мероприятий за два года

Вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов провёл заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан.

В рамках заседания был заслушан доклад заместителя министра культуры Дагестана Медины Джаватхановой, в котором была представлена информация о проводимых культурно-просветительских мероприятий среди детей из «группы риска», состоящих на различных видах учёта в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По словам Джаватхановой, с 2021 года в рамках регионального проекта «Культура для школьников» более 200 тысяч школьников бесплатно посетили около пятисот культурных мероприятий.

«Важным фактором, влияющим на вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в систему дополнительного образования, является активное межведомственное взаимодействие, в части органов управления культуры, образования и комиссий по делам несовершеннолетних», — сказала Джаватханова.

Заслушав все выступления, Телякавов поручил ответственным структурам представить предложения по проведению в образовательных организациях республики профилактических мероприятий в целях противодействия распространению экстремистских идей среди несовершеннолетних.