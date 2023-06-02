Более 200 подарков вручили детям участников специальной военной операции в Каспийске

С Днем защиты детей поздравили семьи военнослужащих СВО в городе Каспийске представители КЦСОН. Администрацией города были приобретены подарки при финансовой поддержке мецената Виктории Гаджиевой.

«Защита материнства и детства вообще в целом — это один из показателей развитости и цивилизованности общества. Мы очень рады, что нам выпадает такая возможность, а также в преддверии дня защиты детей, я хочу поздравить всех ребят. Я надеюсь, что мы сможем сделать детей хорошими, сделав их чуть-чуть счастливыми», — рассказывает Член общественной палаты РД, гендиректор коммерческой компании «Экспресс – продукт» Виктория Гаджиева.

Отметим, что вручили подарки сотрудники КЦСОН г. Каспийска, которые начали обход семей военнослужащих. Как отмечают организаторы, знаки внимания семьям, детям участников специальной военной операции в городе Каспийске оказываются постоянно, а также предоставляют определенные услуги.

«В нашем центре предоставляются услуги, как на дому, так и стационарные, медицинские, бытовые, спонсорские. А также мы проводим массовые мероприятия для детей», — сказала заведующая отделения КЦСОН города Каспийска Асият Касумова.