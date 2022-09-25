Более 200 молодых дагестанских активистов приняли участие в акции в поддержку специальной военной операции «Поддержим наших» в Махачкале

Сегодня, 25 сентября, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в патриотической акции в поддержку специальной военной операции «Поддержим наших».

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев, глава города Махачкалы Салман Дадаев, вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, делегации субъектов Российской Федерации, а также более 200 лидеров и активистов молодежных добровольческих и общественных движений республики.

Акция стартовала на центральной площади столицы, откуда участники шествия двинулись в сторону парка им.Ленинского Комсомола, где состоялась церемония возложения цветов официальными лицами и членами делегаций к памятнику Неизвестному солдату и на Аллее Славы, на которой установлены портреты дагестанцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Отметим, что акция прошла в рамках празднования 165-летнего юбилея г.Махачкалы и была организована при поддержке Министерства по делам молодежи РД.