Экономика

Более 20 миллиардов рублей инвестиций на 2021 год должны усвоить муниципалитеты Дагестана

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На заседании Правительства РД министр экономразвития РД Руслан Алиев зачитал доклад по РИП. Он сообщил, что в текущем году РИП составляет 20,1 млрд рублей, из которых больше половины — федеральный бюджет. По его словам, все запланированные в рамках инвестпрограммы строительные работы испытывают сейчас негативное влияние роста стоимости стройматериалов, ввиду чего рыночная стоимость превышает сметные показатели.

Абдулпатах Амирханов акцентировал внимание на важность «синхронизированной работы» исполнительной власти и глав муниципалитетов в области реализации плана РИП с эффективным усвоением ассигнований.

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