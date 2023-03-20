Экономика

Более 2 тыс. домовладений в Дагестане обеспечены газом в рамках бесплатной программы догазификации

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Об этом Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову в ходе заседания Оперштаба по развитию экономики региона сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров.

По сведениям Мансурова, на 17 марта 2023 года в рамках догазификации поступило 5 509 заявок, из них 4 645 заявок принято в работу и 864 – отклонены. Заключено 3 876 договоров на технологическое присоединение, что составляет 84% от принятых заявок.

В рамках программы догазификации населенных пунктов республики — исполнено до границ земельного участка 2 080 домов.

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