Более 2 млрд рублей акцизного налога уплатили производители алкогольной продукции Дагестана

Об этом в рамках форума виноградарей и виноделов сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Глава кабмина отметил, что виноделие является бюджето-образуещей отраслью республики.

«За 9 отчетных месяцев 2022 года предприятиями производителями алкогольной продукции республики уплачено 2,183 млрд рублей акцизного налога в федеральный и республиканский бюджеты.

В соответствии с Федеральным законом виноградарстве и виноделии в РФ, Минэкономразвития России оказывает поддержку предприятиям-производителям коньячной продукции. Введен компенсационный механизм в виде вычета сумм акциза в целях дальнейшего привлечения получаемых ими средств в отрасль виноградарства и виноделия.

В 2020-2021 годы общая сумма налогового вычета по 13 винодельческим предприятиям республики составила 4,465 млрд руб., и большая часть этих средств направлены на модернизацию производства, а также инвестированы в новые виноградники и на уход за молодыми виноградниками».