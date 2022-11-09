Общество

Более 2 млн 555 тысяч материалов за нарушения ПДД составлено в Дагестане в отношении водителей и пешеходов за десять месяцев 2022 года

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Такие данные озвучил начальник Управления ГИБДД МВД по РД Александр Шалагин на заседании Правительственной комиссии РД по обеспечению безопасности дорожного движения, которое проходит в эти минуты под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам, Шалагина, в отношении водителей и пешеходов за 10 месяцев 2022 года составлено более 2 млн 555 тысяч материалов за нарушения ПДД, но это не оказало ожидаемого эффекта на уровень транспортной дисциплины.
Так, за 10 месяцев текущего года из вынесенных за нарушения ПДД постановлений о наложении штрафов, исполнены около 82%.

«В данной ситуации — реального дисциплинирующего воздействия можно добиться при волевых и жестких решениях судебных органов. Необходимо использовать все административные рычаги воздействия, обеспечивать арест или изъятие транспорта «злостных» нарушителей или неплательщиков штрафов, освещая в СМИ всю эту работу», — сказал Шалагин.

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