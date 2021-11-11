Более 16,5 тысяч предпринимателей подали заявки на льготный кредит ФОТ 3.0 второго этапа

29 банков за неделю работы ФОТ 3.0 второго этапа получили около 16,5 тыс. заявок от бизнеса на льготные кредиты на сумму более 71 млрд рублей, следует из информации Минэкономразвития, представленной на совещании о ходе реализации данной программы у первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием профильных ведомств, крупнейших российских банков и деловых сообществ.

Из 30 банков, участвующих в программе ФОТ 3.0 на первом этапе, 29 готовятся выдать кредиты на сумму более 75,5 млрд рублей. Большая часть этого объема предназначена для микро- и малых предприятий. Выделенные государством субсидии на реализацию программы позволят бизнесу получить льготные кредиты под 3% годовых, а для уже выданных займов по программе ФОТ 3.0 первого этапа продлить период погашения с 6 месяцев до 1 года.

Представителями банков было отмечено, что они активно ведут работу по рассмотрению заявок от бизнеса. Ряд банков объявили предварительный прием заявок ещё в конце октября, что позволило им к настоящему моменту выдать предпринимателям уже порядка 1 млрд рублей.

«Банк ВТБ начал работу по программе сразу, как было принято решение о ее возобновлении. Это еще одна возможность для среднего и малого бизнеса своевременно получить актуальную помощь — кредитные средства на льготных условиях», − рассказал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Банки-участники программы ФОТ 3.0 отмечают высокий интерес бизнеса к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах. «Первая неделя работы программы показала ее востребованность со стороны предпринимателей. Бизнес стремится сохранить рабочие места для своих сотрудников и субсидии на зарплаты оценивает как своевременные», — отметила Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие».

Программа ФОТ 3.0 направлена на поддержание занятости на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мероприятий. Это гостиницы и санатории, рестораны, стоматологии, музеи, зоопарки, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, химчистки, туристические агентства, а также организации по ремонту бытовой техники, дополнительному образованию, уходу за детьми, организации мероприятий.

Кроме того, по поручению Президента России Владимира Путина на время ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, Правительством было выделено 38,5 млрд рублей на выплату бизнесу безвозмездных грантов. По данным ФНС России, на 10 ноября заявления на получение гранта уже подали 204 тысячи субъектов МСП и СОНКО, с общим числом сотрудников более 1,3 млн человек. Выплаты грантов начнутся с 15 ноября 2021 года.

Напомним, что 20 октября предложения Правительства по поддержке бизнеса на период ограничений были одобрены Президентом России. Правила предоставления грантов и льготных кредитов по программе ФОТ 3.0 разработало Минэкономразвития под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. 28 октября 2021 года соответствующие постановления были подписаны председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.