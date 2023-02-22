Общество

Более 1500 человек приняли участие в акции #ZаНаших

Оставить комментарий

Масштабная патриотическая акция #ZаНаших прошла сегодня, 22 февраля, на главной площади Махачкалы. Мероприятие было организовано Минмолодёжи РД в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества.

В акции приняли участие: представили общественных патриотических организаций, активисты Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», движения «Za Дагестан», студенты и школьники.

Собравшиеся под сопровождение гимна Российской Федерации развернули российский триколор, копию Знамени Победы и выстроились в форме слов «Zа наших».

Завершилась акция праздничным концертом, на котором выступили звезды дагестанской эстрады. Всего на мероприятии приняло участие более 3700 человек.

Также читают:

65 медицинских учреждений Дагестана получат гумани...
14 семей без крыши над головой скоро переедут в св...
Проблемы и социализацию граждан с инвалидностью об...
Уроки мужества, посвященные выводу советских войск...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *