Более 1500 человек приняли участие в акции #ZаНаших

Масштабная патриотическая акция #ZаНаших прошла сегодня, 22 февраля, на главной площади Махачкалы. Мероприятие было организовано Минмолодёжи РД в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества.

В акции приняли участие: представили общественных патриотических организаций, активисты Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», движения «Za Дагестан», студенты и школьники.

Собравшиеся под сопровождение гимна Российской Федерации развернули российский триколор, копию Знамени Победы и выстроились в форме слов «Zа наших».

Завершилась акция праздничным концертом, на котором выступили звезды дагестанской эстрады. Всего на мероприятии приняло участие более 3700 человек.