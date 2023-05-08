Более 1350 га земельного участка возвращены Минимуществу Дагестана

Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Эмиль Татаев.

На этой неделе решением Арбитражного суда Республики Дагестан удовлетворены исковые требования к ГУП «Табасаранский» о расторжении договора аренды и возврате Минимуществу земельного участка площадью более 1350 га, расположенного в селе Сиртыч Табасаранского района.

Причиной обращения в суд стала накопившаяся задолженность по договору аренды земельного участка.

Кроме того, решением суда с предприятия взыскано более миллиона рублей задолженности по основному долгу и пеням.