Разное

Более 1350 га земельного участка возвращены Минимуществу Дагестана

Оставить комментарий

Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Эмиль Татаев.

На этой неделе решением Арбитражного суда Республики Дагестан удовлетворены исковые требования к ГУП «Табасаранский» о расторжении договора аренды и возврате Минимуществу земельного участка площадью более 1350 га, расположенного в селе Сиртыч Табасаранского района.

Причиной обращения в суд стала накопившаяся задолженность по договору аренды земельного участка.

Кроме того, решением суда с предприятия взыскано более миллиона рублей задолженности по основному долгу и пеням.

Также читают:

Дагъусттандин хIикал суман э «Лезгинка»
Приоритетная задача Минцифры РД - поиск новых реше...
О международном проекте «Российская и германская ...
“Россети Северный Кавказ" восстанавливают энергосн...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *