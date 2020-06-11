Более 11 тысяч выпускников примут участие в ЕГЭ в Дагестане в 2020 году

Дагестан готовится к безопасному проведению ЕГЭ. 11 тысяч выпускников будут сдавать экзамен. ЕГЭ начнут с 3 июля. О том, что республика готова к проведению выпускного испытания, говорится в тексте на официальном сайте Главы региона.

Владимир Васильев провел заседание регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По информации министерства образования и науки республики, экзамен в этом году будут сдавать 11 035 выпускников.

В этом году, кроме технической подготовки, особое внимание будет уделено и противоэпидемиологическим действиям.