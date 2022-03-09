Более 1000 женщин поздравили в Дагестане в рамках акции «Вам, любимые»

В Дагестане завершилась Всероссийская акция «Вам, любимые». К ее мероприятиям присоединились муниципальные образования республики.

Всего в ходе акции было поздравлено более 1000 дагестанок с привлечением около 100 волонтеров и представителей молодежных общественных организаций. Так, с Международным женским днем поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных матерей и матерей-одиночек, медицинских работников, педагогов и других. Были проведены акции «Помощь любимым», «Любимые ветераны», «Будь собой», «Не женская работа», «Музыка и портреты любимым», в рамках которых были организованы фотосессии, розданы продуктовые наборы и цветы, сняты интервью и т.д.

Добавим, что Всероссийская акция «Вам, любимые» проводится в регионе уже второй год.