Более 100 дагестанцев стали участниками акции «Здоровая прогулка»

В субботу, 25 декабря, в Махачкале прошла акция «Здоровая прогулка». Участниками акции стали более 100 дагестанцев, в том числе почетные гости: помощники Муфтия РД Идрис Садулаев и Ильяс Умалатов, многократный чемпион Европы и мира по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Магомед Курбаналиев, боец Bellator Халид Муртазалиев, председатель ДРОО «Молодежь г. Махачкалы» Шамиль Гасангусейнов и проректор Дагестанского государственного медицинского университета Магомед Хамидов.

«Я бы хотел, чтобы наша молодежь на выходных присоединилась к таким мероприятиям, занялась здоровым образом жизни, вышла на прогулку в горы или на берег моря. Надо уделять внимание своему здоровью в молодости, чтобы потом, во взрослом возрасте, оставаться в хорошей форме и не болеть. Кроме того, думаю, что такие акции могут мотивировать молодых людей заняться большим спортом. Например, в моем детстве старшее поколение ребят показывали нам, как выполнять какие-то спортивные упражнения и закаляться. Меня тогда это очень заинтересовало», — рассказал Курамагомед Курамагомедов.

Маршрут прогулки проходил от кольца МЧС до горы Тарки-Тау, дистанция составила 2022 метра в честь наступающего года. На финише была проведена зарядка со спортсменами.

Одна из участниц мероприятия, волонтер-медик Милана Юнусова отметила, что подобные акции — хороший пример альтернативного досуга для молодежи в предстоящие выходные: «Чувствую себя просто отлично! Особенно понравилась зарядка. Надеюсь, что мы своей акцией вдохновим других людей на занятие спортом и формирование здорового образа жизни».

Добавим, что мероприятие было организовано региональным клубом #МыВместе совместно с Дагестанским государственным медицинским университетом, дагестанским отделением ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке Министерства по делам молодежи РД.