Более 100 человек прошли обследование в Мобильной лаборатории Республиканского центра инфекционных болезней

Вчера, 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулёзом, более 100 человек смогли пройти обследование на вирусы гепатита В и С, вирус иммунодефицита человека, а также получить консультации по профилактике заражения данными инфекциями и профилактике заболевания туберкулёзом, в рамках акции на пр. Имама Шамиля в Махачкале.

Мобильная лаборатория, развёрнутая у входа в парк 50-летия Октябрьской революции сотрудниками Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД, принимала каждого желающего бесплатно и без направления. Современные диагностические тесты, закупленные этим центром и широко применяемые в последние годы, позволяют быстро и массово произвести скрининговые обследования большого количества людей на очень важные, социально значимые инфекционные заболевания.

Также в рамках акции на площадке у входа в парк 50-летия Октября в городе Махачкале каждый желающий смог пройти флюрографию лёгких для исключения диагноза туберкулёза.

Как признаются сами участники акции, такие мероприятия крайне важны в условиях современного ритма жизни и отсутствия времени у людей на обследование. С каждым годом медицина всё больше приближается к каждому человеку, каждому дому, а профилактическая помощь становится доступнее — эти принципы являются очень важными для сохранения здоровья населения.