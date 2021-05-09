Более 10 тысяч заявок поступило на участие в «Бессмертном полку онлайн» от Дагестана

Более 10 тысяч заявок поступило от Дагестана на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн». Об этом рассказал координатор волонтеров «Бессмертного полка онлайн» по Дагестану Эльдар Кадиев. «На сегодняшний день обработано более 10 тысяч участников от Дагестана, шествие продолжается, хотя ранее мы говорили, что оно будет проходить только 9 мая, но из-за большого отклика от жителей республики и страны в целом было принято решение продлить шествие на 10 и, скорей всего, 11 мая. В данный момент продолжается обработка заявок от участников “Бессмертного полка онлайн”», – поделился Кадиев. Напомним, организатором проекта является ООД «Бессмертный полк России». Партнеры проекта – ПАО Сбербанк, Mail.ru Group и ВОД «Волонтеры Победы». Посмотреть онлайн-шествие «Бессмертного полка» можно будет на сайте проекта, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.

Источник: Мирмол