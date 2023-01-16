Более 10 тонн гуманитарной помощи доставили жители Гумбетовского района в зону СВО

Гумбетовцы оказали большую помощь воинам СВО, их семьям и жителям Новороссии. Весомый вклад в деятельность по поддержке СВО внёс председатель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов. Он пять раз посетил территорию СВО, привозил воинам обмундирование, дроны, бинокли, письма, посылки. В конце 2022 года Магомедрасул Сулейманов встретился с Главой Дагестана Сергеем Меликовым и рассказал о гуманитарной помощи, оказываемой защитникам Отечества. На фронт регулярно отправляются посылки и письма из учреждений муниципалитета. Вопросы оказания поддержки бойцам СВО и их семьям глава района Галип Галипов обозначил среди приоритетов.