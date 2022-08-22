Более 1,3 млрд рублей предусмотрено в бюджете Дагестана на подготовку объектов ЖКХ

Об этом сообщил в ходе заседания оперштаба министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов.

«Общий объем финансирования мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2022-2023 годов за счет средств местных бюджетов и собственных средств предприятий составляет 1,3 млрд рублей.

Для ликвидации возможных аварий и неисправностей на объектах ЖКХ, в предприятиях коммунального комплекса Дагестана сформированы резервы материально-технических ресурсов на сумму 35,4 млн рублей», — сказал он.