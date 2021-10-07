Болат Изутдинов прокомментировал инцидент в метро города Москвы

Мастер спорта международного класса Болат Изутдинов прокомментировал инцидент, произошедший в московском метро, в ходе которого был жестоко избит 25-летний гражданин: «Видео инцидента в Московском метро, которое я вчера увидел, вызвало во мне столько негативных эмоций, что я не мог в первые часы подобрать слова, чтобы выразить свой стыд и возмущение. Вы нанесли эти удары не только по этому парню, вы нанесли их по всей нашей республике. Особенно по тем, кто проживает, работает, учится за пределами Дагестана. Выезжая за пределы Дагестана, мы автоматически становимся лицом нашей республики. Мы и есть Дагестан, давайте же покажем республику самым лучшим образом».

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