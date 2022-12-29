Бойцы на передовой получают письма от школьников Новолакского района

Пожалуй, самые трогательные и ценные подарки получили российские военные. Они пришли прямо на передовую — школьники отправляют бойцам письма с поддержкой и пожеланиями. На этот раз к военным попали письма учащихся школ Новолакского района.

«Подобные послания с тёплыми словами очень сильно поднимают боевой дух военнослужащих и придают веру в скорую победу и завершение специальной военной операции», — признаются в один голос они.

Военнослужащий прочитал письмо ученицы 6 «е» класса Новокулинской СОШ №2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

«Здравствуй, солдат! Спасибо вам за то, что защищаете нашу Родину. Я горжусь вами и тем, что вы ценой своей жизни защищаете нас от бандитов Украины. Желаю вам поскорее вернуться к вашим родным и близким. Спасибо за жизнь!», — написала школьница.