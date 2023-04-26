Бойцы Каспийской флотилии поблагодарили Сергея Меликова за организацию ифтара в Мелитополе

В сети интернет распространился видеоролик со словами благодарности от бойцов 177 полка Краснознаменной Каспийской флотилии в адрес главы Дагестана Сергея Меликова за организацию ифтара в преддверии праздника Ураза-Байрам в городе Мелитополь.

«Мы морпехи Каспийской флотилии хотим выразить большую благодарность Магомеду Гаджимагомедову за то, что он организовал ифтар в городе Мелитополь по поручению главы Дагестана Сергея Меликова. От всей флотилии хотим поблагодарить дагестанцев за гуманитарную помощь, которую вы нам оказываете, за те письма, которые пишут дети. Каждое письмо поднимает боевой дух. Победа будет за нами!», — говорится в обращении бойцов.

Напомним, что ранее помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов в сопровождении актива сообщества родных погибших в СВО «Сила матерей» посетили Мелитополь с целью поддержать и поднять боевой дух бойцам на передовой, а также организовать предпраздничный ифтар для бойцов-дагестанцев. В рамках поездки делегация посетила город Севастополь, где на горе Гасфорта расположилась аллея «Россия — страна героев», там же находится стела в честь Героев России, среди которых и имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Источник: Мирмол