Бойцы из зоны СВО благодарят Имамдина Салимханова за адресный подарок

Участники СВО выражают искреннюю благодарность Имамдину Салимханову, жителю с.Дылым Казбековского района,который лично от себя доставил на передовую крайне необходимые принадлежности — генератор, который даёт свет и тепло, бензопилу и продуктовые предметы, способствующие созданию условий на линии соприкосновения.

«От лица командования огромное спасибо нашему другу Имамдину за оказанную помощь бойцам на передовой. Мы желаем, чтобы вы все жили в мире и благополучии, а мы будем защищать ваш покой», — говорилось в видеообращении бойцов.