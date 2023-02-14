Герои Z

Бойцы из зоны СВО благодарят Имамдина Салимханова за адресный подарок

Оставить комментарий

Участники СВО выражают искреннюю благодарность Имамдину Салимханову, жителю с.Дылым Казбековского района,который лично от себя доставил на передовую крайне необходимые принадлежности — генератор, который даёт свет и тепло, бензопилу и продуктовые предметы, способствующие созданию условий на линии соприкосновения.

«От лица командования огромное спасибо нашему другу Имамдину за оказанную помощь бойцам на передовой. Мы желаем, чтобы вы все жили в мире и благополучии, а мы будем защищать ваш покой», — говорилось в видеообращении бойцов.

Также читают:

Надо, чтобы люди знали, что наши ребята воюют за з...
В общеобразовательных учреждениях Тарумовского рай...
В Хасавюрте прошло мероприятие для детей мобилизов...
Жители Каякентского района отправили гуманитарную ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *