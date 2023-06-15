Бойцу СВО Магомедкамилю Абидову из села Гадари за подвиги досрочно присвоили звание младшего сержанта

Участники специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины из Гумбетовского района продолжают с честью нести службу на передовой. Абидову за совершённые подвиги досрочно присвоили звание младшего сержанта.

Воин из села Гадари сражался на Харьковском, Киевском, Донецком направлениях, обеспечивал танки, РСЗО и другие виды оружий боеприпасами. Бойцу всего 23 года. Пройдя срочную службу в Забайкальском крае, он подписал контракт с Минобороны и с 2020 года служит в ВС РФ.

Напомним, что десятки гумбетовцев подписали контракты с Минобороны и достойно служат в разных регионах и странах, выполняя поставленные перед ними задачи. В ходе СВО на Украине воины из Гумбетовского района стали кавалерами ордена Мужества, медалей Суворова, Жукова, «За отвагу», «За боевые отличия» и других государственных наград.