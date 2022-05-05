Бои за Попасную

Нацистов выкуривают из каждого дома

Попасная — один из ключевых узлов обороны на луганском направлении. Он находится фактически на стыке республик. Это такой выступ, который позволяет Украине вести постоянные обстрелы многострадального города Первомайского в ЛНР и совершать вылазки на восточном направлении.

За восемь лет киевский режим создал здесь достаточно мощный укрепрайон: обученные специалистами НАТО украинские войска используют для ведения боевых действий гражданские кварталы и жилые дома, в которых оборудованы огневые точки.

Там действительно очень мощные бетонные укрепления. Это создает дополнительные трудности. Такие укрытия позволяют противнику выдерживать обстрелы артиллерии и даже удары авиации. Зарывшись в землю, используя какие-то средства наблюдения, они продолжают оказывать сопротивление. Но оно все равно будет сломлено, безусловно. Сколько веревочке ни виться, никакие укрепрайоны и бетонные стены им не помогут.

На прошлой неделе было серьезное продвижение наших сил в центре города, в жилой застройке шли бои за конкретные улицы и дома, которые переходят из рук в руки по несколько раз в течение суток. Мы стараемся действовать избирательно, потому что в Попасной остаются мирные жители. Именно эта избирательность, как и в Мариуполе, объясняет такое медленное освобождение города от украинских захватчиков. Но, тем не менее, уверен, что задача будет выполнена — город Попасная будет освобожден. Все к этому идет. Другого выхода нет.