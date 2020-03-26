Боевой санитар

2020 год Указом Президента РФ признан годом Памяти и славы. Множество памятных мероприятий проводится в стране для укрепления памяти подрастающего поколения, в том числе и для того, чтобы имена воинов, которые внесли свой вклад в Победу, были известны их потомкам и всем нам.

В ряду фронтовиков–агульцев был Рамазан Исмаилович Исмаилов. Он родился в 1919 году. В 1941 году в возрасте 21 года добровольцем отправился на фронт. По распределению его направили в Ленинград, где из-за нехватки санитаров он помогал перевязывать раненых солдат.

При перевязке очередного раненого он получил первое ранение, только через 5 дней был доставлен тяжело раненым в госпиталь, где пролежал 8 месяцев.

В 1944 году награжден орденом «Красной звезды» за боевые заслуги. Исмаилов Рамазан Исмаилович награжден десятью медалями и орденами.

Весной 1945 года вернулся в родное село Тпиг.

Луиза Гусукаева