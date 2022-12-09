Боевой путь Героя СССР Валентина Эмирова

Его по праву можно назвать одним из самых узнаваемых дагестанцев – участников Великой Отечественной войны. В его честь названы улицы в городах и селах республики. Уже не одно поколение горцев выросло на примере подвигов героя-летчика.

Родился он в древнем селении Ахты на самом юге Дагестана 17 декабря 1914 года. С 14 лет работал слесарем на заводе, сочетая работу с учебой в махачкалинском аэроклубе. Наверное, любовь к небу в нем появилась во время прогулок по окрестным горам. Глядя с этих исполинов вниз, невозможно не захотеть летать по поражающей сознание бездне, наполненной воздухом.

Так или иначе, он четко выбрал себе стезю, по которой хотел двигаться дальше. Вехи его биографии наглядно об этом свидетельствуют. Молодой Валентин учился в авиационном техникуме, окончил Таганрогский аэроклуб. Вступил в ряды Красной Армии еще в 1935 году. В 1939 году он окончил Сталинградское военное авиационное училище лётчиков, куда был направлен по путёвке райкома ВКП(б).

Образ Валентина Эмирова неразрывно связан с Великой Отечественной войной. Однако свой боевой путь он начал немного раньше. Во время Советско-Финляндской войны 1939-1940 годов он воевал в составе 68-го истребительного авиационного полка, летал на истребителе И-16.

В воздушных боях этой войны он сбил 2 самолёта противника (1 лично и 1 в группе). 25 февраля 1940 на своем И-16 он провел бой над озером Муоланярви, поддерживая наступающие на линию Маннергейма сухопутные части. За это он был награждён орденом Красного Знамени. Но главные события его жизни, благодаря которым он приобрел народную популярность и любовь, произошли двумя годами позже.

Перед Великой Отечественной войной Валентин наслаждался мирной жизнью, в рассказе о нем упоминается много деталей, ярко описывающих его жизнь, мечты и мысли.

В боевых действиях Великой Отечественной войны наш герой принимает участие с 15 января 1942 года в чине старшего лейтенанта. Уже через четыре дня, 19 января он принимает воздушный бой с противником над поселком Владиславовка в Крыму, в ходе которого он на своем И-16 сбивает вражеский Юнкерс-88.

До марта 1942 года он командовал эскадрильей в составе 36-го истребительного авиационного полка (135-я истребительная авиационная дивизия, ВВС Крымского фронта), летал на хорошо знакомом ему И-16.

Наш герой обладал неимоверным самообладанием и силой духа. Показателен один пример, когда во время боев над Крымом эскадрилья Эмирова получила приказ подавить артиллерийские точки противника.

«Прорвавшись невредимой сквозь плотную огневую завесу немцев, эмировская девятка обрушила сокрушительный удар на вражеские огневые позиции. Замолчала артиллерия, пылали фашистские танки, взрывались цистерны с горючим. А эскадрилья Эмирова, делая крутые развороты, снова и снова атаковала врагов.

В разгар боя захлопали зенитные батареи немцев. Уходя вверх, в очередной разворот, машина Эмирова вдруг резко вздрогнула, и в то же мгновение лётчик до крови закусил губу от нестерпимой боли, пронзившей всё тело. Едкий, удушливый дым, заполнивший кабину, жёг глаза. Нечем было дышать, и, казалось, теперь — конец. Но не впервые смотрел в глаза смерти отважный воин. С огромным трудом выровняв самолёт, он сверил курс и, приземлившись через 15 минут на своём аэродроме, тут же потерял сознание.

Хирург обнаружил в теле Эмирова 17 ран. Многие из них были тяжёлыми, и, по заключению медиков, состояние командира эскадрильи не оставляло почти никаких надежд на благополучный исход. Около 3-х недель врачи не отходили от его койки, и богатырский организм Владимира Эмирова, его стремление во что бы то ни стало выжить, чтобы и дальше бить врага, победили смерть.

После выздоровления лётчик возвратился в строй. В июле 1942 года боевые друзья поздравили вчерашнего комэска с назначением на должность командира 926-го истребительного авиационного полка.» — пишется в источнике.

Летом 1942 года, в июле он был назначен командиром 926-го истребительного авиационного полка 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-й Воздушной армии, относившейся к Закавказскому фронту, имевшего на вооружении уже новейшие истребители ЛаГГ-3, на которых он и летал в дальнейшем.

В конце августа Эмиров добивается еще трех побед в воздушных боях, в ходе которых он сбивает два основных немецких истребителя Мессершмит-109. Бои происходили над небом Чечни, Северной Осетии, Ставропольского края и других регионов Северного Кавказа.

К сожалению, вскоре славный боевой путь героя оборвался. Уже 10 сентября 1942 года майор Эмиров при сопровождении бомбардировщиков в районе города Моздок в паре с ведомым вступил в бой с шестью немецкими истребителями.

Эмиров со своим напарником Казаковым вступили с ними в неравный бой. Последний сумел подбить вражеский истребитель, но и сам был сбит, после чего Валентин остался один. Одному из вражеских истребителей удалось поджечь его ЛаГГ-3.

На горящем самолёте он добил подбитый ведомым мессершмитт, после чего сбил второй. Когда кончились боеприпасы, он протаранил третий вражеский самолет, а затем остальные повернули обратно. Пытаясь спасти свой пылающий ЛаГГ-3, он поздно воспользовался парашютом. Жизнь героя оборвалась.

Солдаты похоронили тело своего товарища на кургане возле Ачалукской МТС в Ингушетии, но после войны останки лётчика были перезахоронены в столице Дагестана Махачкале. Валентин Эмиров совершил около 180 боевых вылетов, провёл более 20 воздушных боёв, в которых сбил 7 самолётов противника (5 лично и 2 в группе).

Подвиг героя заметили на самом верху властных эшелонов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В родном селе ему установлен бюст.

Подвиг героя-земляка Валентина Эмирова всегда останется в наших сердцах! Источник: Лезги газет