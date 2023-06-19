Боевой генерал Абачев

Командующему 2-м армейским корпусом народной милиции Луганской народной республики генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву Президент Владимир Путин в июле 2022 года присвоил звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Генерал успешно выполнил поставленную перед ним задачу – освобождение от неонацистов города Лисичанска, а вместе с ним и всей Луганской Народной Республики. В эти дни Эседулле Абачеву исполнилось 55 лет.

Глава Дагестана Сергей Меликов, близко знакомый с Эседуллой Абдулмуминовичем, отметил, что это опытный, тонкий стратег и самоотверженный патриот, под началом которого служат в том числе представители Кавказа и, конечно же, многие дагестанские ребята.

В августе 2021 года Эседулла Абачев, только получивший звание генерал-майора, вместе с земляком Героем России генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым побывал в родном селе Зильдик Хивского района. Оба военачальника принимали заслуженные поздравления за высокие награды и звания, полученные ими за заслуги перед Отечеством.

В феврале 2023 года Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев побывал в Табасаранском районе, где навестил семью погибшего участника спецоперации кавалера трех боевых орденов Магомеда Абдуризаева. В ходе состоявшегося в местном Доме культуры торжественного приема поприветствовать генерала Абачева пришли воины-афганцы и участники СВО, пребывающие в отпуске. Теперь Герой России ещё и почетный гражданин Табасаранского района.

По словам Главы Чечни Рамзана Кадырова, вклад дагестанца Эседуллы Абачева в дело освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным командованием бойцы народной милиции ЛНР существенно отодвинули обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов. 16 мая 2023 года генерал Абачев был награжден орденом Ахмата Кадырова. Ему также присвоено высшее звание Героя Луганской Народной Республики, вручён знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда».

Эседулла Абачев окончил Харьковское высшее танковое командное училище в 1989 году, а в 2002-м – Общевойсковую академию Вооруженных сил России. В разные годы проходил службу начальником службы МТО 78-й автобронетанковой бригады, был командиром полка в Чеченской Республике, далее командиром 19-й отдельной мотострелковой бригады (2014–2017), начальником штаба 5-й общевойсковой армии ВС РФ (2017–2021), полномочным представителем Министерства обороны Российской Федерации в Республике Дагестан (2021–2022).

Участвовал в боевых действиях: армяно-азербайджанском конфликте, второй чеченской войне, вооружённом конфликте в Южной Осетии в 2008 году, военной операции в Сирии, за что награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I (с мечами) и II степени; медалями «За отвагу», «За отличие в воинской службе» II степени, «Боевое содружество» (Сирия), имеет ряд ведомственных медалей Минобороны России.

«Превосходный боевой опыт и исключительные стратегические знания позволяют Абачеву решать боевые задачи оперативно и без потерь среди личного состава», – написано в его официальных наградных документах. А мы говорим, что имя, мужество, отвага и патриотизм нашего земляка-генерала еще не раз впишут в историю подвигов Российской армии.

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