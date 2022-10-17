Боевой дух мобилизованных из Новолакского района не сломить

Военнослужащие проявляют отвагу в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Джабраилов Али Джабраилович родился 16 мая 1983 года в селе Чапаево Новолакского района. Окончив школу, поступил в Дагестанский государственный университет, там же прошел и военную кафедру.

В 2006 году пошел на службу по контракту и женился. После окончания срока контракта, работал в различных организациях в родном Новолакском районе. Как бывшему контрактнику, офицеру, ему с Военкомата направили повестку.

Не дождавшись пока принесут домой повестку, Али выехал в Военкомат и мобилизовался. На сегодняшний день, он, как боевой офицер, находится в горячих точках специальной военной операции.

Мы гордимся своими отважными земляками и ждем их возвращения с победой.