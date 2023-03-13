Боец СВО из Хасавюрта рассказал, почему принял решение отправиться в зону СВО

«Что может быть лучше, чем защищать Родину?», – такими словами начал свое интервью доброволец из города Хасавюрт Шамиль Идрисов, который рассказал, почему он решил стать участником специальной военной операции и записался добровольцем.

«В зоне СВО мы, представители разных народов, объединились в единое целое, поддерживаем и помогаем друг другу во всем – это закаляет боевой дух», — рассказывает Шамиль.

Также доброволец поделился тем, что очень приятно получать письма от школьников и выразил благодарность всем, кто оказывает гуманитарную помощь.

Военнослужащий также выразил благодарность руководителю города Хасавюрт Корголи Корголиеву и администрации за помощь семьям мобилизованных.

«Нас очень мотивирует то, что они не оставляют без внимания просьбы и чаяния домочадцев», — говорит он.

В заключение Шамиль Идрисов сказал, что в скором времени вернется с зону спецоперации для выполнения поставленных боевых задач, а всем бойцам пожелал здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой.