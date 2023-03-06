Боец СВО из Гумбетовского района Хабиб Сабигулаев поблагодарил за гуманитарную помощь

Участник СВО на Украине из села Игали Гумбетовского района Хабиб Сабигулаев выразил слова сердечной благодарности дагестанцам за доставку очередной партии гуманитарной помощи.

«Получили очередную гуманитарную помощь по поручению Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова. Новую партию гуманитарного груза нам доставил председатель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов. Хотим выразить огромную благодарность за то, что не забываете о нас, всегда поддерживаете морально и материально. Вместе мы – сила!» – сказал Хабиб Сабигулаев.