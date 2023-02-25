Боец из Бабаюртовского района награжден медалью «За вклад в нашу Победу»

Боец из Бабаюртовского района, житель села Геметюбе Кураш Аджигишиев, приказом Командующего 2-й гвардейской Краснознаменной Общевойсковой Армии Центрального военного округа, награжден медалью «За вклад в нашу Победу».

Кураш Аджигишиев является главой сельского поселения «сельсовет Геметюбинский». Однако, когда была объявлена частичны мобилизация, он одним из первых решил отправиться в зону СВО добровольцем. Прошел обучение и сегодня в зоне СВО вносит свою лепту в победу над неонацизмом и сатанизмом.

Хочется отметить, медаль «За вклад в нашу Победу» разработан 2-й гвардейской Краснознаменной Общевойсковой Армии ЦВО и вручается военным и гражданским лицам за весомый вклад в нашу Победу.