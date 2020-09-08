Блокада Ленинграда

8 сентября 1941 года, на 79-й день Великой Отечественной войны, вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. К этому времени из города эвакуировали ряд промышленных предприятий, в первую очередь, оборонных, а также культурные ценности: коллекции Государственного Эрмитажа и других музеев.

Эвакуация жителей Ленинграда проводилась в меньших масштабах, и на 8 сентября 1941 года в городе находилось более двух миллионов человек. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

Немецкие войска вели непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимали многочисленные попытки захватить его. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования жители Ленинграда отстояли свой город.