Ближневосточное турне Лаврова

Москва усиливает свое влияние в арабском мире

Похоже, все призывы Вашингтона ввести мировое эмбарго на нефтяные ресурсы России бесполезны. Это признают западная пресса и эксперты, которые наблюдают за тем, как Россия восстанавливает связи с восточным миром, отказываясь делать ставки на то, что разум европейцев когда-нибудь прояснится. Коллективный Запад, к примеру, удручают итоги поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман. И это не удивительно.

Как сообщает Rai Al Youm, арабоязычная газета, чья редакция расположена в Лондоне, лидеры этих государств, президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид, подтвердили желание продолжать координацию в формате ОПЕК+. А это значит, что Западу не дадут найти замену российским энергоносителям. Алжир и Оман в своем решении непреклонны, вопреки всем угрозам и шантажу США. Но и это еще не все успехи Москвы: арабские страны заняли сдержанную позицию в вопросе спецоперации на Украине и не спешат обвинять Россию в фальшивых грехах.

Издание обратило внимание и на то, что политика Москвы на Ближнем Востоке существенно разнится с поведением США и европейских стран. Эти представители так называемого цивилизованного мира, несмотря на свою ресурсную зависимость, выстраивают отношения с арабскими государствами в колониальной манере. И не становится сюрпризом тот факт, что в этой ситуации Москва с успехом восстанавливает свое влияние в арабском регионе, где прекрасно помнят, как Россия исторически поддерживала Ближний Восток и пыталась решить его проблемы.

Для Запада, который рассчитывает заменить импорт энергоносителей из России поставками из других стран, это удар ниже пояса. И в Вашингтоне наконец-то начинают осознавать, что американская мечта о снижении цен на нефть – дело несбыточное.

Для Европы договоренности Москвы – еще более болезненная тема, особенно в свете заявления Абдельмаджида Теббуна, который заверил во время разговора с Сергеем Лавровым, что его страна сохраняет верность дружественным отношениям с Россией. Кроме того, по словам алжирского лидера, страны движутся к установлению глубокого стратегического партнерства. А это очень тревожный звонок для европейцев, так как в случае введения эмбарго на российский газ только Алжир, наравне с Катаром и Ираном, способен смягчить удар по экономике ЕС, располагая мощными энергозапасами.

Кстати, Теббун проигнорировал настоятельные требования госсекретаря США Энтони Блинкена увеличить поставки голубого топлива в Европу в случае табу на российские ресурсы России. И это тоже неудивительно, учитывая, что именно Алжир стоял за подписанием соглашения ОПЕК+, которое урегулировало отношения между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами, не входящими в организацию. Благодаря этому договору удалось стабилизировать цены на энергоносители. И в Алжире даже не думают отказываться от своей позиции.

Однако если с мнением Алжира все было более-менее понятно, учитывая давние дружественные отношения с Москвой, а также желание приобрести российское вооружение, включая зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», то решение султана Омана стало неожиданностью. Он, в отличие от Саудовской Аравии и ОАЭ, которые сразу отвергли просьбы Вашингтона увеличить добычу нефти, до сего момента молчал. Видимо, ждал, что решат остальные. И теперь со спокойной совестью подтвердил позицию арабского большинства. А это свидетельствует о явном провале американской политики в ближневосточном регионе.

Добавляют порцию позитива и талибы, которые сегодня стоят у руля покинутого американцами Афганистана. Как заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал, Кабул намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией и хочет закупать газ и нефть.

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь… Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», – цитирует РИА Новости Гарвала, который приступил к работе в Москве еще в апреле, после того как МИД РФ выдал официальную аккредитацию.

В то время, пока Россия договаривается, Вашингтон кусает локти и призывает Европу к эмбарго. По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, все решится уже в ближайшие дни. Однако это лишь слова, учитывая полную зависимость некоторых стран Евросоюза от российских поставок. Поэтому все обсуждения на уровне ЕС до сих пор блокируются, как бы ни старались за океаном и ни обещали мифическую помощь.

Анна Пономарева