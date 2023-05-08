Благотворительный заезд в Махачкале собрал более 1,5 тыс. участников и помог больным детям

Велолюбители и профессиональные спортсмены из разных уголков республики собрались на центральной площади Махачкалы. Акцию организовал Благотворительный фонд «Инсан» совместно с Отделом просвещения Муфтията Дагестана. Благотворительная акция в помощь больным детям приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В масштабном заезде приняли участие свыше 1,5 тысяч человек разных возрастов и профессий. Кто-то приехал на своем байке, другие смогли получить его прямо на площади.

Друзья фонда «Инсан» предоставили бесплатно 100 велосипедов для участников мероприятия. Спонсоры велозаезда разыграли среди велосипедистов поездку в умру и 5 велосипедов.

Поприветствовать участников велозаезда пришли представители Министерства спорта Дагестана и администрации Махачкалы, работники ведомств и активисты различных организаций.

Общая дистанция заезда составила 12 километров. Велосипедисты стартовали с площади Ленина. Проехали по проспектам Петра Первого и Насрутдинова, финишной точкой стала «Анжи Арена», где все участники собрались для отдыха и подведения итогов. Спонсоры мероприятия подарили участникам приятные подарки.

Благодаря акции удалось собрать больше одного миллиона рублей. Все собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся детям.