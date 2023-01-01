Благотворительный фонд «Чистое Сердце» и Кизлярский район отправили 4 фуры гуманитарного груза для бойцов СВО

В состав гуманитарного груза вошли предметы первой необходимости, элементы экипировки, термобелье, продукты питания, сладости, средства личной гигиены, а также письма от школьников с добрыми пожеланиями.

Начальник штаба по формированию гуманитарного конвоя Шамиль Джамалудинов поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в это благое дело и оказал поддержку в формировании благотворительного груза.

Это неравнодушные жители Кизлярского района, в их числе сельхозтоваропроизводители, рыбодобывающие предприятия, предприниматели, депутатский корпус, учащиеся и их родители.

Гуманитарный груз уже прибыл в пункт назначения и доставлен до каждого военнослужащего на передовую.

Пусть эта поддержка будет во благо всем, кто в данный момент несёт службу на территориях СВО, подарит нашим бойцам сил, терпения, надежды и веры в лучшее.