Благотворительный фонд «Буршаг» раздал лекарства буршагцам

30 августа активистами села Буршаг совместно с благотворительным фондом «Буршаг» проведена благотворительная акция по раздаче лекарств всем жителем села.

С начала периода самоизоляции в благотворительные фонды Дагестана стало поступать очень много просьб о помощи. Из-за пандемии и кризиса многие люди потеряли работу и оказались в сложном положении.

За время своего существования благотворительный фонд «Буршаг» помог очень многим жителям села Буршаг, оказавшимся в трудной ситуации.

Хочу поблагодарить председателя фонда Курбанова Гаджиибрагима Абдуржалиловича, который также является его основателем.

Руслан Магарамов