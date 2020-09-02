Благотворительный фонд «Буршаг» раздал лекарства буршагцам

30 августа активистами села Буршаг совместно с благотворительным фондом «Буршаг» проведена благотворительная акция по раздаче лекарств всем жителем села.
С начала периода самоизоляции в благотворительные фонды Дагестана стало поступать очень много просьб о помощи. Из-за пандемии и кризиса многие люди потеряли работу и оказались в сложном положении.
За время своего существования благотворительный фонд «Буршаг» помог очень многим жителям села Буршаг, оказавшимся в трудной ситуации.
Хочу поблагодарить председателя фонда Курбанова Гаджиибрагима Абдуржалиловича, который также является его основателем.
Руслан Магарамов